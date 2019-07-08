Altın, çeyiz, düğün masrafları evlenmeyi güçleştiriyor

Son dönemde evlenenlerin sayısı nüfus artış hızına oranla ciddi şekilde düşüşte. Boşanmalar ise aksine artışta. Evlilik sayısının düşmesinde masrafların da etkili olduğu belirtiliyor.

Son dönemde evlenenlerin sayısı nüfus artış hızına oranla ciddi şekilde düşerken boşanmalar ise aksine artıyor. Evlilik sayısının düşmesinde masrafların da etkili olduğu belirtiliyor.

Evlilikler her geçen gün azalırken boşanmalar ise hızla artıyor. Kariyer hedefleri, okul, askerlik gibi nedenler evlilik yolunda gençlerin önüne setler çekerken son yıllarda artan masraflar da yuva kurmayı zorlaştırıyor.

Doğru Haber gazetesinin haberine göre, ahlaksızlığı yaygınlaştırmak ve toplumu yozlaştırmak isteyenler de boş durmuyor. Diziler, oyunlar, yasalar evliliklerin süresini kısaltmak için bir birleriyle yarışıyor. Tam da bu noktada toplumu korumak ve ahlaki erozyona karşı durmak için evlilikler artmalı ve yeni, güçlü aileler kurulmalı. Yüz bin liraya varan düğün masrafları gençlerin gözünü korkuturken gençlerin önündeki engellerin kaldırılmasında ailelere büyük rol düşüyor.

Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkan Yardımcı Molla Beşir Şimşek, “Gençlerimiz ve anne-babalar, ahlaksızlığın ve yozlaşmanın boyutlarını görerek evlilikleri kolaylaştırmalı” tavsiyesinde bulundu.

BOŞANMALAR ARTTI EVLİLİKLER AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında yüzde 10,9 artarak 142 bin 448 oldu.

ORTALAMA EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Türkiye genelinde 2013 yılında erkeklerde yüzde 27,3, kadınlarda yüzde 24,1 olan ortalama ilk evlilik yaşı, 2018 yılında erkekler için yüzde 27,8, kadınlar için yüzde 24,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3 yaş olarak gerçekleşti.

BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL

Kaba boşanma hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi.

BOŞANMALAR EN ÇOK İLK BEŞ YILDA GERÇEKLEŞTİ

Boşanmaların 2018 yılında %37,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,4'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

EVLİLİK MASRAFLARI KORKUTUYOR

Evliliğin önünde birçok engel bulunuyor. Bu engellerin belki de en önemlisini evlilik masrafları oluşturuyor. Kaba bir hesapla evlilik masrafları derlendiğinde Yüz bin liraya yakın bir masraf çıkıyor.

İşte evliliğin önündeki en büyük engelin bilançosu

“AHLAKSIZLIĞI YAYMAK İÇİN EVLİLİĞİN ÖNÜNE SET ÇEKMEK İSTİYORLAR”

Doğru Haber gazetesine konuşan Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkan Yardımcı Molla Beşir Şimşek, evlenecek gençlere ve anne-babalara tavsiyelerde bulundu. Evliliğin Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bir sünneti olduğunu hatırlatan Şimşek, “Evliliğin, fertlerin dinin korunması, neslin devamı ve toplumun ıslahı gibi önemli hikmetleri vardır. Peygamber Efendimizin ‘Evlilikle dinin yarısını kazınırsınız’ ve ‘üç şeyin vakti geldiğinde geciktirmeyin: Cenaze hazır olduğunda defnedilmesi, namaz vakti girdiğinde namazın kılınması ve evlilik yaşa gelen gençlerin evlendirilmesi’ bunun gibi birçok çağrısı vardır. Bununla birlikte Müslümanların ifsadı için çalışan şer güçlerin de ahlaksızlığı yaymak için evliliğin önüne setler çekmek, aileleri dağıtmak istediğini görüyoruz. Aynı zamanda ahlaksızlıkların da önünü açarak gençlerin oralara yönelmesini istiyorlar. Bu aslında bir savaştır. Bir toplumun yok edilmesi kavgasıdır. Ama Müslümanlar bunun farkına varamıyor. Dolayısıyla Müslümanlar bunun farkına varmalı. Bunun şer güçlerin bir oyunu olduğunu görürlerse ona göre hareket ederler.” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN HEM DÜNYA HEM DE AHİRET SAADETLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEYELİM”

Ahlaksızlığa karşı mücadele etmek için ailelere tavsiyelerde bulunan Molla Beşir Şimşek, “Bu tehlikeden hem toplumu, hem aileyi, hem de fertleri kurtarmanın çaresi helal yolların olabildiğince açılması ve kolaylaştırılmasıdır. Maalesef özellikle kızlarımızın anne-babaları çeyiz, altın, düğün masrafları gibi birçok sebebi o kadar çok ağırlaştırıyor ki evliliğin önüne geçiyorlar. Şer güçlerin yapmak istediğini biz de bu kuralları koyarak kolaylaştırıyoruz. Biz anne-baba olarak çocuklarımızın geleceği için çalıştığımızı söylüyoruz fakat bunları da yaparak onların hem dünya hem de ahiret saadetlerinin önüne geçmiş oluyoruz. Onları aslında büyük bir tehlikenin içine atmış alıyoruz. Bütün bu tehlikeler varken bu bilinçsizlikten vazgeçmeliyiz.” şeklinde konuştu.

“EVLİLİKLER MANEVİYAT ÜZERİNE BİNA EDİLMELİ”

‘Evliliğe son zamanlarda bir ticaret gözüyle bakılıyor’ tespitinde bulunan Şimşek şöyle devam etti: “Evlilik İslami bir husustur. Maneviyattan uzak evlilikler yapıldığını görüyoruz. Evlendirilecek kız, bir talebi geldiğinde sorduğu ilk sorular; ‘evin var mı?’, ‘Araban var mı?’, ‘Ne kadar maaş alıyorsun?’ gibi sorular olmamalı. Ebeveynler de bu gibi sorularla ilgileniyor. ‘Bu gencin ahlakı nasıl?’, ‘Dindar mıdır?’, ‘Eşine nasıl davranır?’, gibi sorular ise maalesef ikinci plan da tutuluyor. Hem kızlarımız hem erkeklerimiz güzellik, iş, ev gibi maddeleri maneviyattan önde tutuyor. Manevi kısmının ihmal edildiği bir evlilik ise kısa süre içerisinde kavga, ekonomik sorunlar, saygısızlık gibi nedenlerden dolayı boşanmaya kadar gidiyor. Aile gibi mukaddes bir kurum oluşturalım derken boşanma gibi toplumu sarsan bir felakete doğru sürüklenmiş oluyoruz. Her şeyden önce evliliği maneviyat üzerine bina edilmeli. Gençlerin bunu dikkate alması gerekiyor. Anne-babalar da çocukları bu konuda bilinçlendirmeli ve buna göre hareket etmelidirler.”

“EVLİLİKLERİ KOLAYLAŞTIRARAK YAYGINLAŞTIRMALIYIZ”

Artan düğün masraflarına da değinen Beşir Şimşek, “Anne-babalar ahlaki yozlaşmayı göz önünde bulundurarak çocuklarının düğünlerini geciktirdikleri her gün çocuklarının ahiretlerinin tehlike altında olduğunun bilincinde hareket etmesi lazım. Hiçbir maddi karşılık çocukların imanından daha değerli değildir. Düğün, altın, çeyiz gibi sebeplere takılıp kalmamak gerekiyor. Bu işi kolaylaştırmak gerekiyor. Düğünlerimizin de İslami bir çerçevede yapılmasına özen göstermemiz gerekiyor. Evliliğin temellerini haramların işlendiği bir düğünle atmayalım. Bu yüzden bütün işlerimizde olduğu gibi İslami bir çerçevede bir düğün yapmaya dikkat edip bunun yaygınlaşmasını sağlamalıyız. Evlilikleri, kolaylaştırarak yaygınlaştırmalıyız. Aksi takdirde aileyi korumakta zorlanırız.” ifadelerini kullandı.