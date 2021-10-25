  • BIST 1.486,560
  • Altın 559,47
  • Dolar 9,6000
  • Euro 11,1400
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Altın Çilek Mutluluğu

Çankırı’da Hüseyin Köse isimli bir vatandaş, evinin önündeki bahçesine deneme için diktiği altın çileklerden bol ve kaliteli ürün elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.
Altın Çilek Mutluluğu

Çankırı’nın Şabanözü ilçesi Karaören Mahallesi’nde Hüseyin Köse isimli bir vatandaş, evinin önündeki bahçesine deneme için diktiği altın çilek fidelerinden bol ve kaliteli ürün elde etti. Altın rengi ile ismini bağdaştıran tropikal meyvenin ilk hasadını gerçekleştirdiğini anlatan Köse, bahçesinde yetiştirdiği altın çileklerin marketlerde satılanlardan daha büyük olduğunu söyledi. Köse, 100 gramı yaklaşık 50 TL’ye satılan altın çileği gelecek yıllarda daha fazla yetiştirmeyi düşündüğünü ifade etti.

altin-2.jpg

YERİNİ SEVDİ

Altın çileklerin ilk meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Köse, “Deneme amaçlı 15 kök alın çilek fidesi ekmiştim. Fidelerin ikisi kurudu, diğer 13’ü ise meyve verdi. Boyları 3 metreyi geçti. İlk hasadı yaptık. Meyvesi de gayet büyük ve tadı çok güzel. Meyvesi erik büyüklüğünde. Marketlerde bu kadar büyüğü yok. Altın çileğin burada yerini sevdiğini düşünüyorum” dedi. Köse, bahçelerinde birçok tropikal meyve üretimi yaptığını da söyledi.

altin-4.jpg

İLK ÇIKIŞ YERİ PERU

Altın çilek, orta kısmı kahverengi, sarı çiçeklere sahip bir meyvedir. İnka eriği olarak da bilinen altın çileğinin ana yurdu Güney Amerika'dır. Altın çilek yetiştiren önde gelen ülkeler; Venezuela, Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Peru'dur. Altın çilek olarak bilinen meyvenin diğer isimleri; yer kirazı, güney feneridir. İlk çıkış yeri Peru’dur.

ALTIN ÇİLEĞİN FAYDALARI

•    Dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesidir.
•    Kilo vermeye yardımcı özelliğiyle bilinir.
•    Diyabet (şeker) hastalarına faydalı olduğu gözlemlenmiştir.
•    Antioksidan açısından zengindir.
•    Kalp, verem, idrar yolu rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcı olarak önerilir.
•    C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini ve karoten gibi vitamin ve mineraller bakımından çok zengin bir meyvedir.
•    Potasyum değeri oldukça yüksektir.
•    Kalsiyum açısından zengindir. Bu nedenle okul öncesi çocukların gelişimi için önerilmektedir.
•    Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur.
•    Kan dolaşımını düzenlemede pozitif etkileri vardır.
•    Kalorisi azdır. Sindirim sistemindeki parazitleri yok etmeye yardımcı olur.
•    Aromasından dolayı pastacılık, dondurma aroması olarak, marmelat yapımında kullanılır.
•    Meyve salatalarında, tatlılarda ve turtalarda kullanılabilir.
•    Cildi güneşten korumada ve cilt kanseri tedbir olarak deri gerici özelliği olduğundan, yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.
•    Kanda bulunan fazla ürik asitin atılmasına yardımcıdır.
•    İçerisinde 8 ayrı alkolid bulunmaktadır. Bu alkolidler bitkisel kökenli ilaçların yapımında kullanılmaktadır.
•    Kanı arındırmaya ve görme sinirlerini yapılandırmaya yardımcı olur.
•    Prostat ve solunum yolu hastalıklarının tedavisinde olumlu etkileri vardır.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 25 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ25 Ekim 2021 Pazartesi 10:36
  • İşveren de işsiz de dertli 25 Ekim 2021 Pazartesi 00:14
  • Türkiye Kart hangi illerde geçerli olacak?25 Ekim 2021 Pazartesi 00:13
  • Kutlu Doğum Haftasını Balonlarla Andılar25 Ekim 2021 Pazartesi 00:12
  • Çubuk’a Bisiklet Yolu23 Ekim 2021 Cumartesi 00:12
  • 16. Ankara Kitap Fuarı ATO'da başladı23 Ekim 2021 Cumartesi 00:02
  • Bakımsızlıktan Çürüyor22 Ekim 2021 Cuma 00:15
  • Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı22 Ekim 2021 Cuma 00:14
  • Bisiklet ve Scooter Kullanımı Teşvik Edildi22 Ekim 2021 Cuma 00:13
  • Geri Dönüşüm Konteyneri Alınacak21 Ekim 2021 Perşembe 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti