Altın Çilek Mutluluğu

Çankırı’da Hüseyin Köse isimli bir vatandaş, evinin önündeki bahçesine deneme için diktiği altın çileklerden bol ve kaliteli ürün elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesi Karaören Mahallesi’nde Hüseyin Köse isimli bir vatandaş, evinin önündeki bahçesine deneme için diktiği altın çilek fidelerinden bol ve kaliteli ürün elde etti. Altın rengi ile ismini bağdaştıran tropikal meyvenin ilk hasadını gerçekleştirdiğini anlatan Köse, bahçesinde yetiştirdiği altın çileklerin marketlerde satılanlardan daha büyük olduğunu söyledi. Köse, 100 gramı yaklaşık 50 TL’ye satılan altın çileği gelecek yıllarda daha fazla yetiştirmeyi düşündüğünü ifade etti.

YERİNİ SEVDİ

Altın çileklerin ilk meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Köse, “Deneme amaçlı 15 kök alın çilek fidesi ekmiştim. Fidelerin ikisi kurudu, diğer 13’ü ise meyve verdi. Boyları 3 metreyi geçti. İlk hasadı yaptık. Meyvesi de gayet büyük ve tadı çok güzel. Meyvesi erik büyüklüğünde. Marketlerde bu kadar büyüğü yok. Altın çileğin burada yerini sevdiğini düşünüyorum” dedi. Köse, bahçelerinde birçok tropikal meyve üretimi yaptığını da söyledi.

İLK ÇIKIŞ YERİ PERU

Altın çilek, orta kısmı kahverengi, sarı çiçeklere sahip bir meyvedir. İnka eriği olarak da bilinen altın çileğinin ana yurdu Güney Amerika'dır. Altın çilek yetiştiren önde gelen ülkeler; Venezuela, Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Peru'dur. Altın çilek olarak bilinen meyvenin diğer isimleri; yer kirazı, güney feneridir. İlk çıkış yeri Peru’dur.

ALTIN ÇİLEĞİN FAYDALARI

• Dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesidir.

• Kilo vermeye yardımcı özelliğiyle bilinir.

• Diyabet (şeker) hastalarına faydalı olduğu gözlemlenmiştir.

• Antioksidan açısından zengindir.

• Kalp, verem, idrar yolu rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcı olarak önerilir.

• C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini ve karoten gibi vitamin ve mineraller bakımından çok zengin bir meyvedir.

• Potasyum değeri oldukça yüksektir.

• Kalsiyum açısından zengindir. Bu nedenle okul öncesi çocukların gelişimi için önerilmektedir.

• Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur.

• Kan dolaşımını düzenlemede pozitif etkileri vardır.

• Kalorisi azdır. Sindirim sistemindeki parazitleri yok etmeye yardımcı olur.

• Aromasından dolayı pastacılık, dondurma aroması olarak, marmelat yapımında kullanılır.

• Meyve salatalarında, tatlılarda ve turtalarda kullanılabilir.

• Cildi güneşten korumada ve cilt kanseri tedbir olarak deri gerici özelliği olduğundan, yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.

• Kanda bulunan fazla ürik asitin atılmasına yardımcıdır.

• İçerisinde 8 ayrı alkolid bulunmaktadır. Bu alkolidler bitkisel kökenli ilaçların yapımında kullanılmaktadır.

• Kanı arındırmaya ve görme sinirlerini yapılandırmaya yardımcı olur.

• Prostat ve solunum yolu hastalıklarının tedavisinde olumlu etkileri vardır.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA