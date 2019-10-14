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'Altın Elbiseli Adam'ın Türkiye yolculuğu sona eriyor

Kazakistan'da inşaat çalışmaları sırasında bulunan, üzerindeki 3 binden fazla el işlemesi altın plaka nedeniyle bir hakana ya da oğlu tegine ait olduğu düşünülen 2500 yıllık "Altın Elbiseli Adam" zırhı, Türkiye'de son kez tarih meraklılarına sunuldu.
'Altın Elbiseli Adam'ın Türkiye yolculuğu sona eriyor

Kazakistan'da inşaat çalışmaları sırasında bulunan, üzerindeki 3 binden fazla el işlemesi altın plaka nedeniyle bir hakana ya da oğlu tegine ait olduğu düşünülen "Altın Elbiseli Adam" zırhı, Türkiye'de son kez tarih meraklılarına sunuldu.

Kazakistan'ın "Altın Elbiseli Adam Dünya Müzeleri'nde" projesi çerçevesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen zırh, Türk kültürü ve medeniyetinin tarihteki derinliğini ortaya koyan önemli argümanlar arasında yer alıyor.

Serginin kapanış törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve davetliler katıldı.

Vali Şahin, Başkan Yavaş ve beraberindekiler, Büyükelçi Saparbekuly'den "Altın Elbiseli Adam"a ilişkin bilgi alarak müzedeki bazı eserleri inceledi.

Kazak kültüründen Altın Elbiseli Adam

Kazakistan'ın Yedisu bölgesinde, 1969'daki bir inşaat çalışması öncesinde, arazide 6 metre boyunda, 60 metre çapında bir kurgan (Orta Asya ve Doğu Avrupa'da yığma tepe ve höyük şeklinde yapılmış mezarlar) görülmesi üzerine kazı yapılarak çıkarılan ve "Altın Elbiseli Adam" olarak anılan zırhta, leopar, pars, kartal koç, geyik, dağ keçisi, at ve kuş motifleri işlenmiş 3 bini aşkın altın üçgen plaka bulunuyor.

Altın iplikle dikilmiş kaftan ve kalpağın yanı sıra zırhta, silah olarak 150 farklı büyüklükte altın plaka işlenmiş kakmalı uzun demir kılıç, yarısı deri yarısı ahşap hançer, altın işlemeli kamçı yer alıyor. Altın Elbiseli Adam'ın mühür olarak da kullandığı bir yüzüğü bulunuyor. 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 12 Eylül'de ziyaretçilerin beğenisine sunulan eser, proje kapsamında dünyanın çeşitli müzelerinde sergilenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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