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"Altın eller" Altınköy'de

Altındağ Belediyesi Altındağlı kadınların el emeğini kazanca dönüştürmesi için Altınköy Açık Hava Müzesi'nde yer tahsis etti.
"Altın eller" Altınköy'de

Altındağlı kadınların el emeği göz nuru ürünleri de Altınköy Açık Hava Müzesi'nde yerini aldı. Altındağlı kadınlar tarafından oluşturulan "Altın Eller Kadın Kooperatifi" için Altınköy'de bir yer tahsis edildi. Altındağlı kadınlar bundan böyle, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri burada kazanca dönüştürebilecek. Altındağlı kadınların el emeğini çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "El emeği bizim için çok değerli... Altındağlı kadınlarımızın emeklerini değerlendirebilmeleri için böyle bir yer tahsis ettik. Altınköy'e gelen ziyaretçilerimiz de çok beğendi. Ürünler büyük ilgi gördü" dedi.

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EL EMEĞİNE ÖVGÜ
Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye kadınların el emeği ürünlerinin Altınköy Açık Hava Müzesi'nde Pazartesi hariç her gün görülebileceğini belirten Başkan Asım Balcı şunları kaydetti:
"Altın Eller Kadın Kooperatifi'nin standında, ahşap boyama, nakış dikiş, iğne oyası, takı tasarımı, örgü, keçeden yapılmış birçok özel tasarım ve sanatsal ürünleri bulmak mümkün... Hepsi Altındağlı kadınlarımız tarafından yapıldı, hepsi el emeği göz nuru... Daha önce belki bir hobisi olmayan, dışarı bile pek çıkmayan kadınlarımız, merkezlerimizde özel kurslara gidiyor, sanatsal tasarımlar üretiyor, internet yardımı ile ürünlerini geliştiriyor. Bu konuda çok başarılı olduklarını ve çok daha fazlasını da başarabileceklerini gördük. Bu gelişimi herkes bilsin, herkes görsün, kadınlarımızın emeğine destek olsun, onlara daha fazla cesaret versin istiyoruz. Altındağlı kadınların yetenekleri, azimleri, istekleri ve başarıları ile oluşturdukları bu güzel platformu görmek ve alışveriş yapmak isteyen herkesi Altınköy'e bekliyoruz."

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