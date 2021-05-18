  • BIST 1.462
  • Altın 500,770
  • Dolar 8,3238
  • Euro 10,1502
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 12 °C
»

Altın fiyatları dünkü kapanışa göre yükselişte

Geçtiğimiz yılın son döneminde rekor kıran ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor.
Altın fiyatları dünkü kapanışa göre yükselişte

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı sürecinde Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu günlerde dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel olarak yukarı yönlü ivme yakalayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı an itibariyle 499 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Peki Çeyrek altın, Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum ne?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 499, 56 TL

Satış: 499, 67 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 797,00 TL

Satış: 822,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.584,00 TL

Satış: 1.643,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.168,00 TL

Satış: 3.273,00 TL

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:47
  • Borsa haftaya yükselişle başladı17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:19
  • Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:27
  • Aydınlatma Mobil Takip uygulamasıyla yanmayan sokak lambaları tespit ediliyor16 Mayıs 2021 Pazar 16:24
  • Kovid-19 salgını döneminde düzenlenen e-Fatura tutarı ikiye katlandı16 Mayıs 2021 Pazar 11:45
  • Aronya meyvesi tarımda yeni alanlara yatırım yapmak isteyenlere fırsat yarattı16 Mayıs 2021 Pazar 11:45
  • Nitelikli ve belgeli çalışan sayısı 1,5 milyonu geçti16 Mayıs 2021 Pazar 11:44
  • İkinci el çevrim içi oto pazarında zirvenin 3'lüsü değişmedi16 Mayıs 2021 Pazar 11:10
  • Marmaray kıtalar arasındaki yük taşımacılığının kalbi oldu16 Mayıs 2021 Pazar 09:18
  • Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti