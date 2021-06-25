  • BIST 1.411
  • Altın 497,443
  • Dolar 8,6918
  • Euro 10,3780
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının nasıl bir yol izleyeceği küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.
Altın fiyatları düşüş eğiliminde!

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika rakamları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bu noktada canlı rakamlar önem kazanırken özellikle sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla araştırılıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği sarı metalde bugün çeyrek altın 804 liradan işlem görüyor. Buna göre; 25 Haziran bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 496,95

SATIŞ(TL) 497,03

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 804,00

SATIŞ(TL) 819,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.609,00

SATIŞ(TL) 1.640,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.215,00

SATIŞ(TL) 3.270,00

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TOGG kuruluşunun 3. yılında üretim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor24 Haziran 2021 Perşembe 13:47
  • Bakan Yanık: 108 bin 262 hanemize daha 1000'er lira ödeme gerçekleştirdik24 Haziran 2021 Perşembe 12:35
  • Kapasite kullanımı 1.5 yılın zirvesinde24 Haziran 2021 Perşembe 10:38
  • Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76,6 ile 1,5 yılın zirvesinde24 Haziran 2021 Perşembe 10:28
  • Borsa güne yükselişle başladı24 Haziran 2021 Perşembe 10:24
  • Bakan duyurdu: Hibe desteği başvuru süresi uzatıldı24 Haziran 2021 Perşembe 09:48
  • Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor24 Haziran 2021 Perşembe 09:17
  • Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor24 Haziran 2021 Perşembe 09:13
  • Dolar kurunda son durum24 Haziran 2021 Perşembe 09:12
  • Yusufeli Barajı, Antalya büyüklüğünde şehri aydınlatacak23 Haziran 2021 Çarşamba 16:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti