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Altın fiyatları düşüşte

Haftanın ilk iş gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisi sorgulanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün hareketli eğilimini koruyor.
Altın fiyatları düşüşte

Altın fiyatları alış ve satış fiyatları üzerinde yaşadığı ani iniş çıkışlar ve son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı 488 TL'den işlem görürken çeyrek ise 806 TL'den alıcı buluyor. Bu noktada özellikle yatırımcılar sarı metalin anlık takibini "6 Eylül bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gerçekleştiriyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 488,03

SATIŞ(TL) 488,10

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 793,00

SATIŞ(TL) 806,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.585,00

SATIŞ(TL) 1.611,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.156,00

SATIŞ(TL) 3.211,00

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