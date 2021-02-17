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Altın fiyatları düşüşte hız kesmiyor

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların onay süreçlerinden geçmesi ve dağıtımına başlaması ile altın fiyatlarındaki düşüş de sürüyor.
Altın fiyatları düşüşte hız kesmiyor

Altın fiyatları grafiğindeki düşüş bir süredir devam ediyor. Koronavirüs aşısının bulunması ve uygulanmaya geçişi ile beraber kritik seviyedeki yükselişi terse dönen sarı metal büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alırken tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 17 Şubat 2021 altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 403,24

Satış: 403,31

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 659,00

Satış: 676,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.314,00

Satış: 1.348,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.621,00

Satış: 2.677,00

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