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Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine dair açıklamalarından destek buldu ve yükselmeye başladı
Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Altın, ABD Başkanı Joe Biden’ın daha fazla harcama paketi açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine dair açıklamalarıyla yükseldi. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yatay seyirle birlikte küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Nisan ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Powell ise aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programını gözden geçirmek için erken olduğunu belirterek, “Sözlü yönlendirmemizle birlikte politikamız ekonomiyi desteklemeye devam edecek" dedi.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi salı günü yüzde 1,64 seviyesine kadar çıktıktan sonra Powell’ın açıklamalarıyla birlikte yüzde 1,60 seviyesine kadar geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise açıklama sonrasında yüzde 0,3’ten fazla düşüş kaydetti.

Ons altın fiyatı

Haftaya 1.775 dolar seviyesinden başlayan ons altın, Fed toplantısı öncesi yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar ile 1.765 dolara kadar gerilemişti. Powell’ın ekonomiyi destekleyeceklerine dair açıklamalarından destek bulan ons altın, 1.790 dolara kadar yükseldikten sonra 1.785 dolar civarında seyrediyor.

Ons altın, aşı gelişmeleri ve tahvil faizlerindeki yükselişle 2021 yılının ilk üç ayını kayıpla kapatarak son 40 yıldaki en kötü ilk çeyrek performansını gerçekleştirdikten sonra Nisan ayını kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, haftaya 480 TL civarında başlayıp 484 TL ile bu yılın zirvesini gördükten sonra dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 465 TL seviyesine kadar gerilemişti. Fed toplantısı sonrasında küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden gram altın 470 TL civarında bulunuyor.

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