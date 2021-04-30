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Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Altın, yılın ilk üç ayını kayıpla kapatarak en kötü ilk çeyrek performanslarından birini gerçekleştirdikten sonra Nisan ayını kazançla kapatmaya doğru ilerliyor
Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Altın, yılın ilk üç ayını kayıpla kapatarak son 40 yılın en kötü ilk çeyrek performanslarından birini gerçekleştirdikten sonra Nisan ayını yüzde 3’ten fazla kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise Nisan ayında Dolar/TL ’nin yatay bir seyir izlemesi ile küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Küresel altın fiyatlarının Nisan ayında yükselmesinin en büyük nedenlerinden biri 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerindeki gerileme ve ABD Merkez Bankası Fed’den gelen açıklamalar oldu.

10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi Nisan ayına yüzde 1,75 seviyesinde başladıktan sonra kademeli bir şekilde gerileyerek yüzde 1,53’e kadar inmişti. Sonrasında yatay bir seyir izleyen faizler yine kademeli bir şekilde yüzde 1,64 seviyesine kadar yükseldi.

Doların en en çok kullanılan on küresel para birimine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi de Nisan ayında yüzde 2,3 düşüş kaydetti.

Fed’in kayda değer bir iyileşme görülene ekonomiyi desteklemeye ve tahvil alımına devam edeceğine dair yönlendirmelerinin yanında, faizleri daha uzun bir süre faizleri bu seviyelerde tutacağına dair açıklamaları da altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Ons altın fiyatı

Neredeyse yıl başından bu yana 50 günlük hareketli ortalamasının altında bir seyir izleyen ons altın, 15 Nisan’da bu kritik teknik seviyenin üzerine çıkarak yukarı yönlü bir ivme kazanmıştı.

Nisan ayındaki dört haftanın üçünü kazançla kapatan ons altın, bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerlese de ilk aylık kazancına yönelerek 1.768 dolardan işlem görüyor. Ons altın Nisan ayına 1.729 dolar seviyesinde başlamıştı.

Gram altın fiyatı

Nisan ayına 453 TL civarında başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının aynı anda yükseldiği hafta 481 TL’ye ulaşarak bu yılın zirvesini gördü. Dolar üzerinden fiyatlanan gram altın, dolar/TL’nin Nisan ayında yatay seyretmesiyle küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek yüzde 3,1 değer kazandı.

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