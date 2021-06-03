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Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Gün içerisinde hareketli bir grafik çizen sarı metal yükseliş eğilimini sürdürmeye devam ediyor. 3 Haziran bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Salgın döneminin en başından beri hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, bu sabaha da oldukça hareketli başladı. Yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişinin merak ettiği altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ise vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bugün erken saatlerde Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre, altının gramı 525 TL'den işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte günün altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 525,07

SATIŞ: 525,98

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 844,00

SATIŞ: 867,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.679,00

SATIŞ: 1.734,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.482,00

SATIŞ: 3.535,00

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