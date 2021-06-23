Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Koronavirüs Krizi Alt Komitesi'ndeki konuşmasında enflasyon risklerine değinmesinden sonra yatay bir seyir izlerken gram altın 500 TL'nin altına geriledi

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi’ndeki konuşması sonrasında yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 500 TL’nin altına indi.

Powell, son zamanlarda görülen fiyat artışlarının beklenenden fazla olduğunu ve bunun geçici olacağını söyledi ama bu görüş ile ilgili belirsizliklerin de altını çizdi. Temsilciler Meclisi Koronavirüs Krizi Alt Komitesi’nde konuşan Powell, faizlerin artırılması konusunda Fed’in sabırlı davranacağını söyledi.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,46 seviyesinde bulunurken Bloomberg Dolar Spot Endeksi hafif gerileyerek 1.139 civarında seyrediyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın, geçen haftayı Mart 2020’den beri en büyük düşüşle kapatırken önceki iki haftayı da kayıpla geçmişti. Nisan ve Mayıs ayını kazançla kapatan ons altın, Haziran başından bu yana yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 1.781 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber Haziran başında 527 TL’ye kadar çıkan gram altın, geçen haftadan beri 500 TL civarında işlem gördükten sonra çarşamba günü 505 TL seviyesinde bulunuyor.