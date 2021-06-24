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Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Altın yatırımcıları Fed yetkililerinin yorumlarına odaklanırken teknik tarafta değerli metalin 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kesiyor
Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Altın, yatırımcıların Fed yetkililerinin yorumlarına odaklanmasıyla 1.770 dolar civarında yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle 494 TL civarında seyrediyor.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin merkez bankasının varlık alımı azaltımı için belirlediği hedeflere beklenenden daha hızlı ulaşacağını söyledi.

Boston Fed Başkanı Raphael Bostic ise Fed’in gelecek aylarda varlık alımı azaltımıyla ilgili bir karara varacağını belirtirken beklenen hızlı ekonomik toparlanmaya karşı faizlerin 2022 yılında artırılmasını savundu.

Ons altın fiyatı

Ons altının 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını perşembe günü yukarı yönlü keserken teknik analistler bunu yukarı yönlü bir trendin başlayabileceği şeklinde yorumluyor. Görece güç endeksine göre de aşırı satılmışa yakın durumda bulunan ons altın, perşembe günü sabah saatlerinde 1.774 dolar civarında seyrediyor.

Gram altın fiyatı

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber Haziran başında 527 TL’ye kadar çıkan gram altın, geçen haftadan beri 500 TL civarında işlem gördükten sonra perşembe günü 494 TL’ye geriledi.

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