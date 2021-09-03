Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Eylül ayına gelmemiz ve düğün ile nikahlardaki azalmaya paralel olarak çeyrek altın ve gram altına olan ilgi de biraz kesildi. Buna rağmen, çeyrek altın ve gram altın, yatırım aracı olarak hâlen büyük değer görüyor.