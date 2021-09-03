Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Güncel ve canlı altın fiyatları, serbest piyasaların son işlem gününde de son dakika hareketliliğini sürdürüyor. Uzun bir süredir dalgalanma içerisinde altın fiyatları, bugün de aynı ivmesini devam ettiriyor. Bu noktada, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı değişiklik gösteriyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 482,50
SATIŞ(TL) 482,57
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 784,00
SATIŞ(TL) 796,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.566,00
SATIŞ(TL) 1.590,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.122,00
SATIŞ(TL) 3.174,00
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