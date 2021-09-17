Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yakından izleniyor. Eylül ayının sonlarına yaklaşılırken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu.

Altın fiyatları, serbest piyasaların beşinci ve son işlem gününe son dakika hareketliliği yaşayarak başladı. Uzun bir süredir iniş ve çıkış yaşayan altın fiyatları, bugün yükseliş gösteriyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı merak ediliyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu, şu an kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 483,00

SATIŞ(TL) 483,06

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 784,00

SATIŞ(TL) 800,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.568,00

SATIŞ(TL) 1.597,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.122,00

SATIŞ(TL) 3.182,00