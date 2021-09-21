Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Gram altın hem Dolar/TL ’deki yüksek seviyeler hem de küresel altın fiyatlarındaki artışla beraber 490 TL’ye ulaştı.

Altın, Çinli Evergrande’nin borç krizinin finansal sistemin tamamını etkileyebileceğine dair endişeler ve yatırımcıların güvenli limanlara yanaşmasıyla yükseldi.

S&P 500 Endeksi, pazartesi günü yüzde 2,9 kayıpla Ekim 2020’den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Asya Pasifik Bölgesi'nde de hisse senetleri salı günkü işlemlerde yatırımcıların Evergrande krizine ilişkin haber akışını takip etmeye devam etmesiyle geriledi.

Japonya hisse senetleri pazartesi günkü tatilden yüzde 2'ye varan kayıplarla dönerken önceki gün yüzde 3'e varan kayıplar kaydeden Hong Kong'un Hang Seng Endeksi salı günü daha sınırlı da olsa kayıplarını sürdürdü.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, borç krizinin yayılacağına dair endişelerin artmasıyla yatırımcıların güvenli varlıklara yöneldiğini belirterek, “Altın, ABD Hazine tahvili faizlerindeki gerilemeden destek buldu. Fed varlık alımı azaltımlarını açıklayana kadar altın biraz daha yükseliş çabasında olabilir” dedi.

Ons altın fiyatı

Geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisi öncesinde 1.800 doların üzerine tırmanan ons altın, küresel büyümenin kuvvetli bir şekilde devam edeceğine ve varlık alımlarının yakında azaltılabileceğine dair beklentilerle haftayı 1.753 dolar civarında kapatmıştı.

Bu haftaya da düşüşle başlayan ons altın, sonrasında küresel risk iştahındaki düşüş ve yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle 1.760 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki zıt hareketlerin birbirini dengelemesiyle Ağustos başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören gram altın, yeni haftaya 486 TL seviyesinde başlamıştı. Gram altın, dolar/TL’deki yüksek seviyelerin yanında küresel altın fiyatlarının da yükselmesiyle salı günü 490 TL civarında bulunuyor.