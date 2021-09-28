Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor

Altın, ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükselişe rağmen yatırımcıların altyapı harcama paketine odaklanmasıyla dalgalı bir seyir izledi. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 500 TL’nin altına indi.

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, 550 milyar dolarlık altyapı harcama paketinin bu hafta geçeceğini ama harcama ve vergi önlemlerinin uygulanmasını öngören büyük paketteki harcamaların azaltılabileceğini söyledi.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinde yaşanan satışlar sonrasında faizler Haziran ayından bu yana ilk defa yüzde 1,50’nin üzerini gördü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi de yükselerek 1.154 seviyesine çıktı.

Daha önce duyurulan teşvik ve harcama paketleri salgının başlangıcında altın fiyatlarını destekleyen ana faktör olmuştu. Altın fiyatları teşvik paketleri sonrasında Haziran 2020’de 2 bin doların üzerine tırmanmıştı. Varlık alımı azaltımı endişelerine rağmen büyük bir teşvik paketi altın fiyatlarını yeniden destekleyebilir.

Ons altın fiyatı

Geçen hafta Fed toplantısı öncesinde 1.785 dolara kadar yükselen ons altın, Fed’in varlık alımlarını azaltabileceğine dair verdiği mesajlar sonrasında 6 haftanın en düşüğüne gerilemişti. Bu haftaya 1.750 dolar civarında başlayan ons altın, ABD’de teşvik paketiyle ilgili beklentiler ve tahvil faizlerindeki yükselişle dalgalı bir seyir izledi.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’nin geçen hafta rekor tazeleyerek 8,86 seviyesinin üzerine tırmanmasından sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşün sınırlı kalmasıyla yükselirken 15 Temmuz’dan bu yana ilk defa 500 TL’nin üzerini görmüştü. Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip eden gram altın, salı günü 496 TL civarında bulunuyor.