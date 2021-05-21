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Altın fiyatları hız kesmiyor

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip ediliyor.
Altın fiyatları hız kesmiyor

Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda.

Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 21 Mayıs tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar.

Haftanın son işlem gününde alınan son verilere göre yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 505,91

SATIŞ(TL) 505,99

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 811,00

SATIŞ(TL) 833,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.614,00

SATIŞ(TL) 1.665,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.224,00

SATIŞ(TL) 3.317,00

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