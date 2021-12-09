Altın fiyatları için yatırımcılar ABD'ye odaklandı

Altın cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde hafta boyunca dar bir fiyat aralığında işlem görürken, altın fiyatlarının enflasyon verisi sonrasında dar fiyat aralığından çıkması bekleniyor.

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların yeni koronavirüs varyantından kaynaklanan risklere odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL ’nin dar bir fiyat aralığında hareket etmesiyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber altının sıkıştığı dar fiyat aralığını kıracağını belirten Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, “Altın 1.770-1795 dolar arasındaki seyrini enflasyon verisinin Fed’in daha şahin bir tavır izleyeceğine işaret etmesiyle kırabilir” diye ekledi.

Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için bu cuma açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle Kasım ayında yükselmişti.

Fed yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda para politikasındaki sıkılaşmanın hızı için enflasyondaki yükseliş ve istihdamdaki iyileşmeye odaklandıklarını belirtmişti. Altın yatırımcıları da Fed’in faizleri ne zaman artıracağını anlayabilmek için istihdam verilerini yakından takip ediyor.

Altın, üç yıldan sonra ilk defa yılı kayıpla kapatmaya hazırlanırken Aralık başı itibariyle 2015’ten bu yana en kötü yıllık performansını göstermiş durumda. Altın 2020 yılını yüzde 25 yükselişle kapatarak 2012’den bu yana en kazançlı senesini geçirmişti.

Ons altın fiyatı

Hafta başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, çarşamba günü 1.792 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra gerileyerek yeniden 1.780 dolar civarına indi. ABD enflasyon verisi öncesinde yatay bir seyir izleyen değerli metal, perşembe günü 1.785 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL’yi gördükten sonra perşembe günü 783 TL civarında bulunuyor.