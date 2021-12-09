  • BIST 2.025,35
  • Altın 782.41043
  • Dolar 13.7367
  • Euro 15.5692
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 1 °C
»

Altın fiyatları için yatırımcılar ABD'ye odaklandı

Altın cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde hafta boyunca dar bir fiyat aralığında işlem görürken, altın fiyatlarının enflasyon verisi sonrasında dar fiyat aralığından çıkması bekleniyor.
Altın fiyatları için yatırımcılar ABD'ye odaklandı

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların yeni koronavirüs varyantından kaynaklanan risklere odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL ’nin dar bir fiyat aralığında hareket etmesiyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber altının sıkıştığı dar fiyat aralığını kıracağını belirten Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, “Altın 1.770-1795 dolar arasındaki seyrini enflasyon verisinin Fed’in daha şahin bir tavır izleyeceğine işaret etmesiyle kırabilir” diye ekledi.

Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için bu cuma açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle Kasım ayında yükselmişti.

Fed yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda para politikasındaki sıkılaşmanın hızı için enflasyondaki yükseliş ve istihdamdaki iyileşmeye odaklandıklarını belirtmişti. Altın yatırımcıları da Fed’in faizleri ne zaman artıracağını anlayabilmek için istihdam verilerini yakından takip ediyor.

Altın, üç yıldan sonra ilk defa yılı kayıpla kapatmaya hazırlanırken Aralık başı itibariyle 2015’ten bu yana en kötü yıllık performansını göstermiş durumda. Altın 2020 yılını yüzde 25 yükselişle kapatarak 2012’den bu yana en kazançlı senesini geçirmişti.

Ons altın fiyatı

Hafta başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, çarşamba günü 1.792 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra gerileyerek yeniden 1.780 dolar civarına indi. ABD enflasyon verisi öncesinde yatay bir seyir izleyen değerli metal, perşembe günü 1.785 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL’yi gördükten sonra perşembe günü 783 TL civarında bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı09 Aralık 2021 Perşembe 09:00
  • Marmarabirlik ortaklarına 40,3 milyon lira ödeme yapacak08 Aralık 2021 Çarşamba 16:45
  • Benzin ve motorine yeni zam: Bu gece yarısından itibaren benzine 77, motorine 31 kuruş zam geldi08 Aralık 2021 Çarşamba 16:33
  • Türkiye, hayvancılıkta Avrupa lideri08 Aralık 2021 Çarşamba 13:00
  • Bakan duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı08 Aralık 2021 Çarşamba 10:55
  • Türkiye'de eğitim harcamaları geçen yıl 271 milyar lirayı buldu08 Aralık 2021 Çarşamba 10:50
  • Tuvalet kağıdı ve kağıt havluya yüzde 40 zam08 Aralık 2021 Çarşamba 10:03
  • Küresel piyasalar Omicron varyantına ilişkin iyimserlikle yükseliyor08 Aralık 2021 Çarşamba 09:42
  • Dolar kurunda son durum08 Aralık 2021 Çarşamba 09:26
  • Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor08 Aralık 2021 Çarşamba 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti