Altın fiyatları kritik sınıra geriledi

İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor.

ABD Merkez Bankası Fed, çarşamba günü faiz kararını açıklayacak ama piyasalar faiz kararının kendisinden ziyade yapılacak iletişime odaklanacak.

Altın fiyatları düşerken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1.46 seviyesine tırmandı.

Ons altın fiyatı

2021 yılına 1.950 dolar civarında başlayan ons altın, Mart ayında 1.683 dolara kadar geriledikten sonra Nisan’dan itibaren bir yükseliş eğilimi içerisine girmişti. Mayıs ayında da yükselişini sürdüren ons altın Haziran başından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, Haziran ayı başında dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 527 TL’ye kadar tırmandıktan sonra kademeli bir düşüş eğilimiyle 502 TL civarına kadar geriledi. Seneye 463 TL civarında başlayan gram altın, Mart ayında dolar/TL ve küresel altın fiyatlarında yaşanan düşüşle 398 TL’ye kadar düşmüştü.