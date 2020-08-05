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Altın fiyatları tarihi yüksek seviyede

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürekli devam ediyor. Ons altının 2000 dolar üzerine çıkmasıyla birlikte gram altında da yeni rekorlar geldi.
Altın fiyatları tarihi yüksek seviyede

Ons altın fiyatları tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Analistler tarafından ons altın için dile getirilen ve psikolojik sınır olan 2000 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte gram altın 460.8 liraya kadar yükseliş gösterdi.

Koronavirüs pandemisi ve ABD-Çin arasındaki gerilim küresel piyasalarda güvenli liman olan altına olan ilgiyi artırıyor. Ons altın 2037 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tarihi yüksek seviyede bulunan ons altınla birlikte gram altında da yükseliş devam ediyor.

Gram altın gün içinde en düşük 445.9 lira, en yüksek 460.8 lira seviyesini gördü. Saat 13:30 itibarıyla gram altın 459.6 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise gün içinde en düşük 2009 dolar, en yüksek 2041 dolar seviyesine ulaştı. Saat 13:30 itibariyle 2040 dolar seviyesinde bulunuyor.

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