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Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları, cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla yükselirken, altın yatırımcıları değerli metalin Omikron'un ekonomiler üzerinde yarattığı tehditten nasıl etkilenebileceğine odaklandı.
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları, cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasındaki kazançlarının bir kısmını geri vererek yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarının toparlanması ve Dolar/TL ’deki yüksek seviyelerle 785 TL civarında bulunuyor.

ABD’de tarım dışı istihdam Kasım ayında 210 bin artarken Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 550 binlik bir artış yaşanacağı yönündeydi.

Fed yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda para politikasındaki sıkılaşmanın hızı için enflasyondaki yükseliş ve istihdamdaki iyileşmeye odaklandıklarını belirtmişti. Altın yatırımcıları da Fed’in faizleri ne zaman artıracağını anlayabilmek için istihdam verilerini yakından takip ediyor.

Goldman Sachs ekonomistleri ise ABD ekonomisi için bu yılki büyüme tahminlerini düşürürken Omikron varyantının yayılmasının gelecek yılda ekonomik büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirtti.

Ons altın fiyatı

Omikron varyantının küresel piyasalarda yarattığı belirsizlikle geçen haftayı inişli çıkışlı bir seyirle geçiren ons altın, cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.780 doların üzerine tırmanmıştı. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan değerli metal 1.783 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, 785 TL civarında bulunuyor.

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