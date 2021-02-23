Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye başladı. Günün ilk ışıklarında canlı ve güncel rakamları merak edenler için altın fiyatları yükselişe geçti.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın fiyatları 409 lira alış ve 410 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın bugün 654 lira alış ve 668 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN FİYATI
1.304,07
1.336,94
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.616,31
2.665,70
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