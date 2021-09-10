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Altın fiyatları yükselişe geçti

Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmaya devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor.
Altın fiyatları yükselişe geçti

Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gün içerisinde yaşadığı iniş çıkışlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sabah saatleriyle beraber yatırımcılar canlı rakamlar tablosundan çeyrek altın ve gram altın fiyatı ile ilgili değişimleri takip ederken öte yandan önümüzdeki süreçte sarı metalin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu haline geliyor. Bu noktada “10 Eylül bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 487,95

SATIŞ(TL) 488,03

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 792,00

SATIŞ(TL) 806,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.584,00

SATIŞ(TL) 1.612,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.155,00

SATIŞ(TL) 3.211,00

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