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Altın fiyatları yükselişte

Haftanın üçüncü işlem gününde, anlık ve canlı altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Son zamanlarda yükselişe geçen altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Altın fiyatları yükselişte

9Haziran Çarşamba sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Salgın döneminde altın fiyatları uzun süre yukarı yönlü hareketi sürdürmüş, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kritik bir düşüş hareketi yaşamıştı.

Fiyatlardaki bu dalgalanmalar sonrası yatırımcının sarı metale ilgisi arttı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 10 Haziran 2021 Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 524,11

SATIŞ(TL) 524,20

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 843,00

SATIŞ(TL) 863,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.675,00

SATIŞ(TL) 1.725,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.351,00

SATIŞ(TL) 3.438,00

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