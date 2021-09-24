Altın fiyatları yükseliyor

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle 490 TL’nin üzerinde tutunmayı başardı.

Evergrande’nin perşembe günü vadesi gelen 83,5 milyon dolarlık faiz ödemesiyle ilgili hiçbir açıklama yapmaması piyasada endişeleri yeniden artırdı. Çin hükümeti de yerel yönetimleri şirketin batmasına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı. Borç krizinin finansal sistemin tamamına yayılmasıyla güvenli liman altına olan talep artabilir.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, Fed’in varlık alımlarını yakında azaltacağıyla ilgili mesajlarından bir gün sonra perşembe günü 14 baz puana yakın yükselişle yüzde 1,30’dan 1,44 seviyesine tırmandı.

Fed’in varlık alımını azaltmaya başlaması ve görece daha şahin bir para politikası izlemesi uzun vadede altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir. Altın fiyatları, Fed'in 2023'e kadar iki faiz artırımı gördüğü ve daha para politikasında sıkılaşmanın başlayabileceğine işaret ettiği Haziran ayı toplantısı sonrasında yüzde 5'ten fazla değer kaybetmişti.

Ons altın fiyatı

Haftaya 1.755 dolar civarında başlayan ons altın, Evergrande’nin borç krizinin tüm finansal sisteme yayılabileceğine dair endişelerle kademeli bir şekilde yükselerek çarşamba günü 1.785 dolara kadar ulaşmıştı. Fed’in varlık alımlarının azaltılabileceğiyle ilgili mesajları ve tahvil faizlerindeki yükseliş sonrasında 6 haftanın en düşük seviyesine gerileyen ons altın, cuma günü yeniden yükselerek 1.751 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki zıt hareketlerin birbirini dengelemesiyle Ağustos başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören gram altın, yeni haftaya 486 TL seviyesinde başlamıştı. Gram altın, dolar/TL’deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle 493 TL civarında işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 493,73

SATIŞ(TL) 493,81

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 799,00

SATIŞ(TL) 814,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.599,00

SATIŞ(TL) 1.628,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.183,00

SATIŞ(TL) 3.245,00