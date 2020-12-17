Altın fiyatları yükselmeye başladı

Koranavirüs salgını sürecinde yatırımcısının tercihleri arasında olan altın, aşı haberleri ve Merkez Bankası faiz artırımı kararı sonrasında düşüşe geçmişti.

Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bir dönem 520 TL’nin üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşan altının gram fiyatı, gelen aşı haberleri gibi birçok faktörün etkisiyle düşüşe geçerken bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar gün içerisinde canlı ve güncel rakamları takip ediyor.

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde hareketliliğini sürdürüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olan gram altın yeni güne 468 TL'den başladı. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan çeyrek altın güne 766 liradan başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 467,34

Gram altın satış: 468,45

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 756,70 TL

Çeyrek altın satış: 766,40 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.024,30 TL

Cumhuriyet altını satış: 3.051,70 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.514,50 TL

Yarım altın satış: 1.530,60 TL