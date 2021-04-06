  • BIST 1.440
  • Altın 452,629
  • Dolar 8,1323
  • Euro 9,6052
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor

Altın fiyatlarında hem dolar kuru hem de ons altının etkisiyle dalgalanmalar sürüyor.
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor

Altın yatırımcısının merakla beklediği altın fiyatlarında piyasalarda son durum netleşti. Haftanın ikinci gününde altın fiyatları yukarı yönlü hareket içerisinde yer alıyor. Döviz kurlarındaki yarım puanlık artış ve ons altının bin 730 doları aşarak bin 735 dolarda sabitlenmesi iç piyasada altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki, fiyatlar ne durumda?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 6 Nisan 2021 Salı günü 452 lira seviyelerinden işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son dönemdeki yükselişle birlikte 700 lira bandının üzerindeki konumunu sağlamlaştıran çeyrek altın bugün 733 liradan alınırken 746 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

2 bin 900 lira seviyesini aşan ve 3 bin lira seviyesini zorlama trendi içerisinde olan cumhuriyet altını ise haftanın son gününde 2 bin 909 liradan alınırken satış fiyatı ise 2 bin 971 lirada konumlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'dan Hindistan finans kuruluşuna iklim değişikliğine karşı 'yeşil kredi' desteği06 Nisan 2021 Salı 09:21
  • Subaru çip tedarikindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime 2 hafta ara verecek06 Nisan 2021 Salı 09:20
  • Geçen yıl 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldı06 Nisan 2021 Salı 09:20
  • D-8 dışişleri ve ticaret bakanları, kalkınma için iş birliği vurgusu yaptı05 Nisan 2021 Pazartesi 15:33
  • TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 64 milyar lira verdi05 Nisan 2021 Pazartesi 13:19
  • SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: Kar veya zararla sonuçlanan işlemlerde SPK'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır05 Nisan 2021 Pazartesi 13:18
  • THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor05 Nisan 2021 Pazartesi 13:17
  • Afet mağduru çiftçiye geçen yıl 1,3 milyar liralık hasar tazminatı ödendi05 Nisan 2021 Pazartesi 13:17
  • Türkiye ile KKTC arasındaki enerji iş birliği anlaşmasıyla ortak projeler hız kazanacak05 Nisan 2021 Pazartesi 13:16
  • TİM Başkanı Gülle: Türk ihracatına yeni bir yol haritası çizmeyi amaçladık05 Nisan 2021 Pazartesi 11:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti