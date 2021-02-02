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Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

Altın, yeni aya yükselişle başladıktan sonra haftanın başından bu yana yüksek olmasına rağmen salı günü hafif bir düşüş yaşadı.
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

Ons altın yatırımcıları bu hafta açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon rakamlarını takip edecek. Avrupa’da fiyatların artış göstererek ekonomik hareketliliğe dair bir sinyal vermesi enflasyona karşı güvenli liman olan altına talepleri artırabilir.

ABD’de ise Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler arasında teşvik paketinin boyutuna dair anlaşmazlıklar çözülebilmiş. Demokratlar 1,9 trilyon dolarlık bir mali teşvik paketiyle kapsamlı bir ekonomik dönüşüm ve toparlanma planlarken Cumhuriyetçiler bu harcamaların büyük bir borç yükü getireceğini öne sürerek paketin miktar olarak küçültülmesi gerektiğini savunuyorlar.

Ons altın fiyatı

Altın fiyatları, mali teşvik tartışmaları ve enflasyon beklentileriyle beraber hafta başından bu yana dalgalı bir seyir içerisinde. Değerli metalin fiyatı dünkü yükselişten sonra salı günü TSİ 08:09’da yüzde 0,31 düşüşle ons başına 1.854,98 dolar seviyesine geriledi.

Gram altın fiyatı

Gram altın, hafta başından bu yana dolar/TL kurunda yaşanan yüzde 1,65’lik düşüşten etkilenerek Temmuz ayından bu yana ilk defa 430 TL’nin altına düştü. Gram altın 2 Şubat itibariyle yüzde 0,4 düşüşle 428 TL civarında bulunuyor.

Gümüş fiyatı

Gümüş, Reddit yatırımcılarının hisselerden sonra emtiaya yönelmesiyle pazartesi günü yüzde 10’dan fazla yükseldikten sonra yüzde 6’ya yakın geriledi. Gümüş fiyatları, salı günü yüzde 2,13 düşüş kaydederek ons başına 28,45 dolar seviyesinde bulunuyor. Gümüş hafta başından bu yana yüzde 5,46 artıda.

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