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Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Altın fiyatları cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde dar bir fiyat aralığında seyrederken, altın yatırımcıları salgın riskleri ve jeopolitik risklere odaklandı. Gram altın ise dolar/TL'deki düşüşle geriledi.
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların jeopolitik risklere odaklanmasıyla yükseldi fakat hala dar bir fiyat aralığında seyrediyor. Gram altın ise pazartesi günü rekor tazeledikten sonra Dolar/TL ’deki düşüşle geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir’i Ukrayna’ya saldırması durumunda ağır yaptırımlarla karşılacağı konusunda uyardı. Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla beraber altın fiyatları Borsalardaki ralliye rağmen salı günü yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

Üçüncü dozun yüksek oranda mutasyona uğramış Omikron varyantını durdurmaya halen yardımcı olabileceğini gösteren laboratuvar deneylerine göre, Pfizer'ın aşısı bu varyanta Kovid-19’un diğer varyantlarına kıyasla daha az bağışıklık sağlıyor.

Altın, üç yıldan sonra ilk defa yılı kayıpla kapatmaya hazırlanırken Aralık başı itibariyle 2015’ten bu yana en kötü yıllık performansını göstermiş durumda. Altın 2020 yılını yüzde 25 yükselişle kapatarak 2012’den bu yana en kazançlı senesini geçirmişti.

Ons altın fiyatı

Omikron varyantının küresel piyasalarda yarattığı belirsizlikle geçen haftayı inişli çıkışlı bir seyirle geçiren ons altın, cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.780 doların üzerine tırmanmıştı. Hafta başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören değerli metal, çarşamba günü 1.787 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL’yi gördükten sonra gerileyerek 778 TL civarında bulunuyor.

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