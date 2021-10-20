Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor

Altın fiyatları, dolar zayıflarken ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükselişle hafta başından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL ’nin yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmesiyle 530 TL civarında seyrediyor.

Altın yatırımcıları, Fed’in Kasım ayında varlık alımını azaltmaya başlamasına odaklanmışken tedarik sıkıntıları nedeniyle beklentilerin altında gelen sanayi üretim, verisi sonrasında belirsizliklere odaklanmıştı.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,56 seviyesine kadar çekildikten sonra 9 baz puan yükselişle yüzde 1,65 seviyesine tırmandı. Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise hafta basından bu yana yüzde 0,4 civarında bir düşüşle 1.155 seviyesine indi.

Ons altın fiyatı

Geçen hafta yüksek kalmaya devam eden ABD enflasyon verisi sonrasında hızlı bir yükseliş kaydeden ons altın, 1.800 dolara kadar tırmanmıştı. Ons altın, cuma gününden bu yana varlık alımı azaltımı takvimine dair beklentilerin fiyatlamalarda ağır basmasıyla gerilemişti. Üretimdeki düşüşün yarattığı belirsizliklerle yeniden yükselen ons altın, çarşamba günü 1.773 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL’den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı. Yeni haftaya 526 TL civarında başlayan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki paralel yükselişle 534 TL’ye kadar tırmanmıştı.

Gram altın en son 6 Kasım’da gün içi 540 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra günü 534 TL’de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı. Eğer gram altın fiyatı bu hafta 540 TL’ye ulaşır ya da herhangi bir günü 534 TL’nin yukarısında kapatırsa yeni bir rekor seviye görülmüş olacak.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 530,12

SATIŞ(TL) 530,20

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 856,00

SATIŞ(TL) 874,00

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(TL) 1.712,00

SATIŞ(TL) 1.749,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(TL) 3.413,00

SATIŞ(TL) 3.484,00