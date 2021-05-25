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Altın fiyatlarında heyecanlandıran eşik!

Altının onsu 1.881 dolara kadar çıktı. Altın yatırımcısını heyecanlandıran eşikler aşılıyor. Gözler altın, altın fonları ve maden hisselerinde. İşte merak edilenler...
Altın fiyatlarında heyecanlandıran eşik!

Altın yatırımcısı için nefes alma dönemi başladı. Yaklaşık dokuz aydır devam eden düşüş trendinin üzerine çıkıldı. Ons fiyatı 1.881 dolara yükseldi. En son Ağustos 2020’de 2.081 dolara kadar çıkmış ve sonrasında değer kaybederek 1.670 dolara kadar gerilemişti.

Altın fiyatları ağırlıklı olarak enflasyonun arttığı dönemlerde yükselen bir ivme sergiler. Son dönemdeki hareketin ateşleyicisi ise ABD enflasyon verileri ve kripto paralardaki aşırı değer kaybı.

ABD’de nisan ayında tüketici fiyatları yıllık olarak yüzde 4.2 arttı. Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon, ABD 10 yıllık tahvillerinin yüzde 1.62’li seviyelerdeki getirisinden çok daha hızlı yükseldi. Bu gelinen oranlar tepe seviyeler de değil üstelik. İşte bundan dolayı enflasyon karşısında erimenin önüne geçmek için para altını adreslemeye başladı.

Çanağa göz dikti 

Altının onsunda uzun vadede teknik olarak bir çanak görünümü var. Bu çanak görünümü tamamlanması halinde fiyatların çok daha fazla yükselebileceğine işaret ediyor. Ancak henüz bunun onaylandığına dair net işaret yok.

Altının ons fiyatında takip edebildiğimiz en önemli gösterge 8, 20 ve 50 günlük, haftalık ve aylık fiyatların üzerinde gerçekleşmeye başlayan fiyatlar.

İşte bu fiyatlamalar eğilimin güçlendiğinin göstergesi. Uzun vadeli trendler ortalamaların üzerinde güçlenen hareketlerle başlar. Bu da altın dönemi için iyimserliği artırıyor.

Biriktirilebilir 

Altın ve altın fonları uzun vadede biriktirilebilir olma özelliğini koruyor. Varlık fiyatlarında görülen aşırı değerlemeler küresel hisse senedi ve kripto paralardaki yüksek dalgalanmalar, sakinleşmek isteyen yatırımcılar için altını durak haline getirecektir.

İki gösterge ile izliyoruz 

Türkiye’de altın fiyatlarını iki ayrı gösterge ile izliyoruz. Altının ons fiyatı ve dolar kuru. Altının gram fiyatı şöyle hesaplanıyor: Gram altının TL fiyatı, altının dolar bazlı ons fiyatının TL’ye çevrilmesi ve ons biriminin de grama çevrilmesi ile ortaya çıkıyor.

Bir ons yaklaşık olarak 31,1 gramdır. Basit bir örnekle anlatacak olursak gram altın fiyatı: Altının ons değeri (1.880) x dolar kuru (8,39) / 31.1 = Altının gram fiyatı (507) Dolayısı ile altının TL bazında gram fiyatı hem dolar kurundan hem de altının ons fiyatından etkileniyor. Her ikisi yükselişe geçtiğinde altının gram fiyatı daha fazla yükseliyor.

Altın alamayan altın fonu alıyor 

Altın alamayanlar için altın fonları bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bugün bir çeyrek altının fiyatı 835 lira. Ancak eldeki çok küçük birikimlerle de altın fonu biriktirebilmek mümkün.

Altın fonları getiri olarak gram altının fiyatındaki getirinin üzerinde. Enflasyon bazında da kazandırdıkları görülüyor. Yılbaşından bu yana altın fonları yüzde 11.30 ile yüzde 13.27 arasında kazandırdı. Altın fonlarının performansı, yılbaşından bu yana yüzde 11.4 oranında artış kaydeden gram altının üzerinde yükseldi.

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