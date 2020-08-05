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Altın fiyatlarında rekorlar devam ediyor

Altının gram fiyatı, ons fiyatının 2.000 doları aşması ile 456 lira ile rekor seviyeye çıktı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 747 lira, Cumhuriyet altını 3.052 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında rekorlar devam ediyor

Altının gram fiyatı, ons fiyatının 2.000 doları aşması ile 456 lira ile rekor seviyeye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekorlar devam ediyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 2,14 değer kazanması sonrası yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı ve 2.037 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altın saat 10.30 itibarıyla 2.032 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 456 lira ile rekor kırmasının ardından şu dakikalarda 455 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 747 lira, Cumhuriyet altını 3.052 liradan satılıyor.

Analistler, ABD'de görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve Kovid19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'nin özel sektör istihdamının öne çıktığını bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.035 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-460 lira bandının izleneceğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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