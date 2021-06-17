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Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın, Fed’in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell’ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak'tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydederek Mayıs ayındaki kazançlarının büyük bir kısmını geri verdi.
Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın, Fed’in finansal koşulları beklenenden daha erken sıkılaştırmaya başlayabileceğine dair endişelerle 8 Ocak’tan sonraki en büyük günlük kaybını yaşadı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’nin yükselmesiyle sınırlı kayıp yaşadı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın çarşamba günü gerçekleştirilen basın toplantısında, finans piyasalarını ve ekonomiyi desteklemek için kullanılan varlık alım programıyla ilgili tartışmaların başlayabileceğini söylemesi altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Fed’in yayımladığı tahminlerde 2023 yılında iki adet faiz artırımı yapılması planlanırken önümüzdeki üç yıl için enflasyon beklentileri yukarı yönlü güncellendi. Böyle bir faiz artırımı takvimi ise sürecin piyasadaki bir çok aktörün beklediğinden daha erken başalyacağına işaret ediyor.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi neredeyse 10 baz puana yakın yükselerek yüzde 1,57 seviyesine ulaşırken Bloomberg Dolar Spot Endeksi de 1.123 seviyesinden 1.134’e fırladı.

Ons altın fiyatı

Mart ayında 1.700 doların altına inerek bu yılın en düşük seviyelerini gören ons altın, Nisan ve Mayıs ayını kuvvetli yükselişler ile kapatmıştı. 1.900 doların üzerini gören ons altın, Haziran ayına Ocak ayından bu yana en yüksek seviyede başlamıştı.

Fed’in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell’ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak’tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydeden ons altın, perşembe günü 1.820 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber Haziran başında tüm zamanların zirvesi olan 534 TL’ye yakın bir seviyede bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle sınırlı bir kayıp yaşayarak 504 TL’ye kadar geriledi.

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