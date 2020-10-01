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Altın Gençler ile bir araya geldi

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ'ın başarılı gençleri ile bir araya geldi. Altındağ Belediyesi'ne ait kütüphanelerde sınavlara hazırlanarak üniversite kazanan gençlerle buluşan Başkan Balcı, "Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi
Altın Gençler ile bir araya geldi

Altındağ'ın altın gençleri, Başkan Balcı'yla bir arada... 2020 yılı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, kazandıkları üniversiteler ve başarılarıyla örnek olan Altındağlı gençler, Başkan Asım Balcı'yla buluştu. Hiç dershaneye gitmeyen, hiç ek ders almayan, sınavlara Altındağ Belediyesi mahalle kütüphanelerinde hazırlanan Altındağlı gençler, Karapürçek mahalle kütüphanesinde Başkan Asım Balcı'yla bir araya geldi.

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"BOŞUNA 'ALTIN GENÇLER' DEMİYORUZ"
Altındağlı gençlerin başarısının herkese örnek olması gerektiğini söyleyen Başkan Balcı "Altındağlı gençlere 'Altın gençler' diye boşuna demiyoruz. Bugün bir araya geldiğimiz genç arkadaşlarımız, bunun en güzel örneği... Kendilerinin başarısıyla gurur duyuyoruz, kendilerini de, onlara emek veren ailelerini de tebrik ediyoruz. Bu gençlerimizin neredeyse tamamı, hiç dershaneye gitmeden, hiç ek ders almadan üniversitelerin çok iyi bölümlerine adım attılar. Yalnızca belediyemizin Karapürçek ve Ali Ersoy mahalle kütüphanelerinde planlı ve sistemli bir şekilde çalışarak başarılı oldular. Hayallerine kavuştular, istedikleri bölümleri kazandılar. Hepsini çok aydınlık bir geleceğin beklediğine inanıyorum. Daha nice Altındağlı çocuğumuzun, gencimizin böyle güzel başarılara imza atmasını diliyorum" dedi.

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"DAİMA YANLARINDAYIZ"
Başkan Balcı, Altındağlı gençlerin büyük başarılara imza atması, sanatta, sporda ve hayatın pek çok alanında öne çıkmaları, şampiyonluklara imza atmaları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve daima yanlarında olacaklarını vurguladı. Başkan Asım Balcı ayrıca Altındağ'daki kütüphanelere yenilerini ekleyeceklerini ifade etti.

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