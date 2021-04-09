Altın iki hafta aradan sonra geri döndü

Altın, önceki iki haftayı üst üste kayıpla kapattıktan sonra, bu haftayı yüzde 1,5 yükselişle kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Altın, iki haftalık kaybın ardından, yatırımcıların Fed’in enflasyon ve büyüme yorumlarına ağırlık vermesiyle bu haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise bu hafta işlem gördüğü dar fiyat aralığından biraz çıkmış durumda.

Perşembe günü gerçekleştirilen Monetary Fund panelinde, Fed Başkanı Jerome Powell, ABD’yi yeniden muhteşem bir ekonomi haline getireceğini taahhüt etti ve enflasyon ile ilgili endişeleri dindirdi.

Çarşamba günü açıklanan tutanaklarda, Amerikan Merkez Bankası Fed’in üyeleri geçen ay gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüklü tahvil alımlarını azaltmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdi.

Dünya Altın Konseyi ise yayımladığı aylık raporunda, yatırımcıların, geleneksel düşük riskli ve düşük getirili tahviller ve varlıklardan ziyade, potansiyel getirisi yüksek ama yüksek oynaklığa sahip varlıklara doğru kaydığını belirtti.

Bitcoin’in son aylarda altından rol çalmaya başladığının altını çizen Dünya Altın Konseyi, Bitcoin’in oynaklığının hala çok yüksek seviyelerde olduğunu vurguladı.

Raporda altın ve kripto paraların temelde belirgin farkları olduğu belirtilirken, altının portföylerde stratejik rol oynamaya devam edeceği ve hatta kripto yatırımcılarının da fazladan riskleri hedge etmek için altını kullanabileceği dile getirildi.

Son 40 senedeki en kötü ilk çeyreklerinden birini geçiren ons altın, hafta başından bu yana yüzde 1,5 yükseliş kaydederken Cuma günü yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise hafta başından bu yana 450-455 TL aralığında seyrettikten sonra 458 TL civarında bulunuyor.