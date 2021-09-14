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Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

'Derisi dikenliler' temasıyla düzenlenecek Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda 60 sporcu mücadele edecek.
Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Kaş'ta başlıyor

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde başlıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 'Derisi dikenliler' temasıyla düzenlenecek şampiyonada 60 sporcu, sualtı dünyasını fotoğraf ve video dallarında en iyi şekilde görüntülemek için mücadele edecek.

Şampiyonada fotoğraf dalında balık, makro, tema, geniş açı ve modelli geniş açı olmak üzere 5 ayrı kategoride madalya için dalışlar yapılacak.

Kaş sahilinde Kanyon, Heybeli Ada, Güvercin Ada ve Hidayet Koyu’nda dalışlar gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, "Serbest Dalış Open Açık Su Türkiye Şampiyonası’nın hemen ardından Kaş ilçemizde yine son derece güzel, dünya çapında başarılara imza attığımız Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası’nı yapıyoruz. En güzel fotoğraf ve video için dalış yapan sporcu ve eşlerine şimdiden bol şans ve başarılar diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen kişi ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 16 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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