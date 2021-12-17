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Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte dolar ve Euro'da son durum

Dolar günü 15,72 TL'den başlarken euro 17,83 TL'den el değiştiriyor. Rekor üstüne rekor kıran altın ise 912 TL'yi aştı.
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte dolar ve Euro'da son durum

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15.77'ye kadar yükselmişti.

Dolar yeni güne de 15.72 liradan başladı. Euro ise 17,83 TL'den işlem görüyor.

ALTIN REKOR TAZELEDİ

Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altında ise yeni rekor seviyeler gelmeye devam ediyor. Gram altın bu sabah 912 TL'yi aştı.

Dün Merkez Bankası ve önceki gün Fed'in kararlarının ardından bugün piyasalarda daha sakin bir haber akışı olacak.

Bunun yanında dünya genelinde koronavirüs omicron varyantıyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

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