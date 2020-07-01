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‘Altın Şehir’ hızla yükseliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü Cinderesi yeni adıyla ‘Altın Şehir’ bölgesindeki konutlar hızla yükseliyor.
‘Altın Şehir’ hızla yükseliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi’nin beraber yürüttüğü çalışmalar kapsamında Feridun Çelik Mahallesi ile Beşikkaya Mahallesi sınırlarında yer alan Cinderesi bölgesinde yeni bir şehir kuruluyor. 2013’ten bu yana çözüm bekleyen Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, hak sahiplerine teslim edilecek olan modern konutlar yükselmeye başladı. Altındağ Belediyesi tarafından kısa süre önce adı “Altın Şehir” olarak değiştirilen bölge bu dönüşümle prestij kazanacak. 

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HAK SAHİPLERİ 7 YILDIR BEKLİYORDU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kısa süre önce ihalesi tamamlanan bölgede, hak sahiplerinin 7 yıldır özlemle bekledikleri modern konutlarına kavuşmalarına az kaldı. Cinderesi Kentsel Dönüşüm bölgesinde, inşa edilmeye başlanan 451 konut, yatay mimariye uygun şekilde yapılıyor. Çevreyolu'nun hemen yanında yer alan yeni adı “Altın Şehir” olan bölge, mimarisi ile sosyal donatılarıyla Ankara'nın yeni cazibe merkezi konumunda olması bekleniyor.  

YENİ BİR “ALTIN” ŞEHİR KURULUYOR
Payamlıtepe ormanlarına da komşu olan “Altın Şehir” bölgesinde ayrıca spor tesisleri,  yeşil alanlar, meydan, ticaret alanları, cami ve sosyal tesislerin de yer aldığı bir şehir kuruluyor.

ALTIN ŞEHİRİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU 
“Altın Şehir” kentsel dönüşüm alanına kurulan modern yapılarla ilgili detaylar da netleşmeye başladı. TOKİ’den edinilen bilgilere göre, bölgede hayata geçirilmeye başlanan yeni yerleşim yeri, yörenin geleneksel mimari özellikleri ile modern mimari harmanlanarak tasarlandı. Binaların zemin katlarında yöresel Ankara taşı kaplaması kullanılacak. Balkon çıkmalarında ahşap görünümlü yapı elemanları, kat silmeleri ve pencere doğrama genişlikleri gelenekselden ilham alan modern bir üsluba sahip olacak. 

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BİNALAR ENGELSİZ OLACAK  
451 konutun yer aldığı projede 2+1 ve 3+1 plan tiplerinde 87 ila 137 metrekarelerde farklı büyüklüklere sahip daireler ile 22’si engelsiz olmak üzere toplamda 446 adet otopark yer alacak. Engelli dostu olması planlanan projede, ulaşılması zor veya ergonomi açısından sorunlu uygulamalardan kaçınıldı. Bina girişlerinde engelli rampası, asansör boyut ve kullanımı başta olmak üzere daire içlerinde de standartlara uygun planlar yer alacak.   

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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