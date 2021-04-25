Altın şehir yükseliyor

Altındağ Feridun Çelik Mahallesi'nin Cinderesi olarak bilinen bölgedesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi “Altın Şehir” hızla yükseliyor.

Altın Şehir'de çalışmalar tam gaz ilerlemeye devam ediyor. Altındağ’ın Cinderesi bölgesinde devam eden kentsel dönüşüm projesi “Altın Şehir”, güneş gibi doğuyor. Proje tamamlandığında, Çevreyolu’na komşu yepyeni bir yaşam alanı oluşacak. Çalışmalarla yakından ilgilenen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altın Şehir hem Altındağ hem de Ankara için çok değerli bir proje... Çevreyolu’na yakın olması projeyi çok daha ilgi çekici ve başarılı bir hale getiriyor. Proje tamamlandığında bölgenin değerine değer katacağına inanıyorum.Bu projenin hayata geçmesi noktasında her zaman yanımızda olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

“KARARLI ADIMLAR ATTIK”

Altın Şehir projesinin hayata geçmesi için kısa sürede çok kararlı adımlar attıklarının altını çizen Başkan Balcı, “Göreve gelir gelmez ilk olarak, hem evleri yıkılan hem de başka yerlerde kira ödemek zorunda kalan ve dolayısıyla çok zor şartlarda yaşayan hak sahipleri için kira yardımı başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, hak sahipleri kira yardımlarına kavuştu. İlk kazmanın vurulabilmesi için ekiplerimiz aylarca, sabır ve emekle imar yollarını açtılar. İlk olarak; 1829, 1812 ile 1807'nci cadde ve sokakların yol açım çalışmalarını gerçekleştirdik. Çok kısa sürede kazmayı vuracak, temelleri atacağız demiştik, onu da yaptık. Şükürler olsun, mahcup olmadık. Çok önemli adımları, çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi, kısa sürede tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız. Başkentimizin manevi mimari Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin doğup, yaşadığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi ilan ettiği ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızı yazdığı Ankara'nın kalbi Altındağ'a da bu yakışır..." diye konuştu.