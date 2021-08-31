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Altın son 4 haftanın en yüksek seviyesinde

Altın fiyatları, pazartesi günü hisse piyasalarındaki iyimserlikle geriledikten sonra Asya piyasalarında yeniden yükselerek son 4 haftanın en yüksek seviyelerine yakın bir seviyede işlem görüyor.
Altın son 4 haftanın en yüksek seviyesinde

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda gerçekleştirdiği güvercin konuşma altını desteklemesine rağmen hisse piyasalarını daha kuvvetli etkiledi. S&P 500 yeniden rekor tazelerken küresel hisse piyasaları da güçlü şirket kazançları ve güvercin para politikasının devam edeceğine dair beklentilerle yedinci aylık kazancına doğru yöneldi.

Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir. Tahvil alımlarında azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali değil" dedi.

Powell, ''Enflasyonun geçici olduğunu görebiliyoruz. Yüksek enflasyon problem olursa Fed kesinlikle tepki verir. Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaştığımızı zaman gösterecek. Geçen yıl yaptığımız değişiklikler bize kolaylık sağladı. Toparlanmayla varlık alımlarını azaltmayı çoğu üye destekliyor" şeklinde konuştu.

Mobius'tan altın tavsiyesi

Veteran Yatırımcı Mark Mobius, salgın için çıkarılan parasal destek paketleri sonrasında para birimlerinin değer kaybedeceğini ve bundan dolayı portföyde altın bulundurulmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Milyarder yatırımcı John Paulson ise giderek artan para arzının enflasyonu beklenen seviyelerin çok üzerine taşıyabileceğini belirtti.

Ons altın fiyatı

Powell’ın güvercin konuşması sonrasında piyasalarda oluşan iyimser havayla birlikte haftaya 1.820 dolar civarında başlayan ons altın, hisse piyasalarının pazartesi günü rekor kırmasından sonra hafif bir düşüş kaydetmişti. Asya işlemlerinde yeniden yükselişe geçen ons altın salı günü 1.814 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Geçen hafta Jackson Hole sempozyumu öncesinde dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber 480 TL seviyesine kadar inen gram altın, toplantı sonrasında dolar kurunun zayıflamasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişle pazartesi günü yatay bir seyir izlemişti. Gram altın salı günü dolar/TL ve kürsel altın fiyatlarındaki yükselişle 489 TL civarında bulunuyor.

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