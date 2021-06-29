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Altın son 5 yıldaki en kötü ayına hazırlanıyor

Altın, Fed politikacılarının art arda gelen şahin yorumları sonrasında dar bir fiyat aralığına sıkışırken Haziran ayını 2016'dan bu yana en kötü performansıyla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise 500 TL civarında kitlenmiş durumda
Altın son 5 yıldaki en kötü ayına hazırlanıyor

Altın, Fed politika yapıcılarının şahin yorumları sonrasında Kasım 2016’dan sonraki en kötü aylık performansına doğru ilerliyor. Gram altın ise 500 TL civarında inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

ABD’de hisse piyasalarının rekor tazelemesi ve doların yükselişi de altın üzerinde baskı yaratırken analistler ise yeni fiyat hareketlerinin görülebilmesi için işlem görülen dar fiyat aralığının kırılması gerektiğini söylüyor.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed’in 2022’nin sonlarına doğru Fed’in faiz artırmayı düşünebileceğini ve enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olduğunu söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, beklentilerden daha hızlı gerçekleşen toparlanma neticesinde Fed’in 2022 sonuna kadar faiz artırmasını beklediğini belirtirken, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da Fed’in varlık alımlarını azaltma eşiğine insanların düşündüğünden daha erken ulaşabileceğini vurgulamıştı.

Ons altın fiyatı

Geçen haftadan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen ons altın, yatırımcıların Fed’den gelen yorumları dikkatle takip etmesiyle dar bir fiyat aralığına sıkışmış durumda. Sene başından bu yana yüzde 6,5 değer kaybeden ons altın, salı günü 1.775 dolar civarında seyrediyor.

Gram altın fiyatı

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte geçen hafta 493 TL’ye kadar inen gram altın, son iki haftadır 500 TL civarında dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın, haftaya 501 TL’den başladıktan sonra küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki gerilemeyle 495 TL’ye düştü.

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