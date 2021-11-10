  • BIST 1.622,070
  • Altın 573,21
  • Dolar 9,7762
  • Euro 11,3124
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Küresel piyasalarda altının seyrini ABD'den gelen veriler belirlemeye başladı. Bugün ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisi öncesinde altın yine rekor kırdı.
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın fiyatları her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in tahvil alımlarını 15 milyar dolar azaltmasının ardından durgunluktan çıkan Ons Altın 2 ayın zirvesinde işlem görüyor.

Fed'in faiz artırımını 2022 yılında da yapmayacağına dair beklentiler çoğalırken ABD enflasyonunda olası bir yükseliş halinde ise ani faiz artırımı hamlesinin kullanılabileceği de öne sürülüyor.

Ons altın bu gelişmeler ışığında 1832 dolar seviyesine kadar yükseldi. Saat 06:34 itibarıyla ons altın 1827 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN YİNE REKOR KIRDI

Ons altındaki yükseliş, dolardaki güçlü duruşla birlikte Gram Altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın saat 06:34 itibarıyla 572.4 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 571.9 lira, en yüksek 573.8 lira seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 571,79

SATIŞ(TL) 571,85

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 911,00

SATIŞ(TL) 938,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.823,00

SATIŞ(TL) 1.885,00

10 KASIM CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.644,00

SATIŞ(TL) 3.753,00

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Düzenlemesine ilişkin açıklama09 Kasım 2021 Salı 09:55
  • Gram altın yükseliş trendinde09 Kasım 2021 Salı 09:29
  • Borsa rekor seviyeyi gördü08 Kasım 2021 Pazartesi 13:50
  • Türkiye'de 10 ayda 2 milyon 410 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı08 Kasım 2021 Pazartesi 13:13
  • Kivi üretiminden Ordu ekonomisine 70 milyon liralık katkı08 Kasım 2021 Pazartesi 11:00
  • İşverenlerden asgari ücret açıklaması08 Kasım 2021 Pazartesi 10:45
  • Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı rekor seviyeye ulaştı07 Kasım 2021 Pazar 15:18
  • KOBİ kredileri 940 milyar liraya yaklaştı07 Kasım 2021 Pazar 14:35
  • Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı07 Kasım 2021 Pazar 11:58
  • Fındık ve mamullerine en fazla talep Almanya'dan geldi07 Kasım 2021 Pazar 11:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti