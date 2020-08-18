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Altın ve para dolu boyun cüzdanı bulan çift, polise teslim etti

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde yaşayan Arzu Şirin ve Gazi Aksoy çifti, yerde buldukları altın ve para dolu boyun cüzdanını polis merkezine teslim etti.
Altın ve para dolu boyun cüzdanı bulan çift, polise teslim etti

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi’nde, Arzu Şirin ve Gazi Aksoy yolda yürüdükleri sırada yerde bir boyun cüzdanı gördü. Cüzdanı açan çift, içerisinde altın ve bir miktar para olduğunu fark edip, polis merkezine götürdü. 

Arzu Şirin Aksoy, “Postanede kargo işlemimiz vardı, eşimle hallettikten sonra yürürken küçük siyah bir cüzdan bulduk. Boyuna asılanlardan. Eşimle içinde Kuran vardır kenara koyalım diye düşündük. İçini açtığımızda bir miktar altın ve poşete sarılı para olduğunu gördük. İnsanlık adına Serdivan Polis Merkezi’ne teslim ettik" dedi.

KİMSE FARK ETMEMİŞ

Cüzdanın üzerinde ayak izi olduğunu ve insanların üzerine basıp geçtiğini söyleyen Aksoy, “Yerde cüzdanı bulduktan sonra önce postanenin güvenliğine giderek gösterdik. Çantanın içindeki altın ve parayı fazla bularak karakola teslim etmemizi söylediler. Biz de cüzdanı karakola teslim ettik. Bulduğumuzda üzerinde ayak izi vardı, kimse fark etmemiş orada durduğunu. Cüzdanı teslim etmek her Müslüman ve her insanın yapması gereken bir şeydir" dedi.

Polis ekipleri cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

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