Altın ve petrol geriledi

Altın fiyatları ve petrol fiyatları Covid-19 salgını gelişmelerine bağlı olarak geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faizi 100 baz puan indirimle yüzde 0.0-0.25 aralığına çekmesi ve en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıklamasının ardından, altın fiyatları yüzde 1.0'den çok yükselmişti. Fed’in faiz indirimi ardından petrol fiyatları yüzde 3.0’ten fazla geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 9.22 düşerek 30.73 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 5.14 düşerek 30.10 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 10.10 düşüşle 13.03 dolardan,

- altın, yüzde 1.78 düşüşle 1,489.70 dolardan,

- bakır, yüzde 3.15 düşüşle 2.38 dolardan,

- platin, yüzde 9.32 düşüşle 674.60 dolardan ve

- paladyum yüzde 2.92 düşüşle 2,465 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 306 liraya, çeyrek altın 501 liraya, Cumhuriyet altını da 2,073 liraya geriledi.