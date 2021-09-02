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Altın yatırımcıları cuma gününe odaklandı

Altın yatırımcılarının cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla altın yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise dolar/TL'deki düşüşle geriledi.
Altın yatırımcıları cuma gününe odaklandı

Altın, yatırımcıların cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL ’deki düşüşü takip etti.

ABD’de çarşamba günü açıklanan veriler ekonominin gidişatıyla ilgili çelişkili sinyaller verdi. ADP istihdam verisi şirketlerin beklenenden çok daha az işe alım yaptığına işaret ederken ISM'in raporu imalatın Ağustos ayında beklenenden daha güçlü toparlandığını belirtiyor.

Fed’in varlık alımı azaltımı takvimi için odaklandığı verilerin başında istihdam geliyor. Fed Başkanı Jerome Powell da geçen hafta yaptığı konuşmada istihdam piyasasının kayda değer bir gelişme göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine işaret etmişti.

Kotak Securities Kıdemli Analisti Madhavi Mehta, beklenenden güçlü gelecek tarım dışı istihdam verisinin doları destekleyeceğini ve altın fiyatları üzerinde baskı yaratacağını söyledi.

Ons altın fiyatı

Powell’ın güvercin konuşması sonrasında piyasalarda oluşan iyimser havayla birlikte haftaya 1.820 dolar civarında başlayan ons altın, hisse piyasalarının pazartesi günü rekor kırmasından sonra hafif bir düşüş kaydetmişti. Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatay bir seyir izleyen ons altın, perşembe günü 1.810 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Geçen hafta Jackson Hole sempozyumu öncesinde dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber 480 TL seviyesine kadar inen gram altın, toplantı sonrasında dolar kurunun zayıflamasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişle pazartesi günü yatay bir seyir izlemişti. Gram altın, dolar kurundaki düşüşün devam etmesiyle birlikte perşembe günü 483 TL’ye geriledi.

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