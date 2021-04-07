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Altın yatırımcıları Fed tutanaklarına odaklandı

Altın, yatay seyreden tahvil faizi ve gerileyen dolardan destek bulurken altın yatırımcıları da en son yapılan Fed toplantısına odaklandı
Altın yatırımcıları Fed tutanaklarına odaklandı

Altın, ABD Hazine tahvil faizinin sabitlenmesi ve gerileyen dolar ile birlikte son haftaların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Altın yatırımcıları, Fed’in politika kararlarına dair detayları anlamak için en son toplantısından çıkacak tutanaklara odaklandı.

Başkan Jerome Powell ve diğer kurul üyeleriyse, daha iyi bir ekonomik toparlanma beklemelerine rağmen 2023’e kadar neredeyse sıfıra yakın bir faiz oranı politikası uygulayacaklarını belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme görünümünü güncellerken, gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki artan eşitsizlik konusunda uyardı.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,66 seviyesinde yatay bir seyir izlerken EUR/USD kuru yüzde 0,04 düşüşle 1,1872 seviyesine geldi.

Altın, 2018’den sonraki ilk çeyreklik kaybını gerçekleştirdikten sonra, yatırımcıların küresel ekonomik toparlanma ve aşı gelişmelerine odaklanmasıyla, 1.700 dolar üzerinde istikrara kavuştu.

Ons altın, salı günü1.745 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0,2 gerileyerek 1.739 dolar civarında seyrediyor. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 455 TL civarında bulunuyor.

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