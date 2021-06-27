Altıncı şube Batıkent’te açıldı

Başkent Market’in altıncı şubesi Batıkent’te hizmete açıldı. Başkent Market modeli ile kadın kooperatifleri ve yerli birliklere şu ana kadar 42 milyon TL ödeme yapıldı.

Başkent Market ve Başkent Büfe uygulaması Ankara genelinde her geçen gün yaygınlaşıyor. Halk Ekmek Fabrikası’nın kendi ürettiği 62 çeşit sağlıklı ürün ile 9’u kadın kooperatifleri, 14 kooperatif ve 3 birliğe ait 766 ürünün taze ve uygun fiyatlarla satıldığı Başkent Marketin altıncı şubesi Batıkent’te hizmete açıldı. Çoğunluğu yöresel olan ürünlerin uygun fiyatla satıldığı Başkent Market, bu özelliği ile yerel esnafın işlerini de etkilemiyor.

YEREL ÜRETİCİYE 42 MİLYON TL DESTEK

Açılışı Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Gönenç ve Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu’nun yaptığı Batıkent Başkent Market, Başkent Bulvarı Kentkoop Mahallesi No:26/1 adresinde Ankaralılara hizmet verecek.

Ankaralı üreticiler ile tüketiciler arasında “aracı ve komisyoncuları” ortadan kaldıran Başkent Marketlerde sadece yöresel ürünlerin değil, Çubuk, Kızılcahamam ve Kahramankazan’dan tedarik edilen et ürünlerinin de satışa sunulduğunu belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın yönlendirmesi ile Batıkent’te altıncı Başkent Marketimizi açmış bulunuyoruz. Direkt üreticiden tüketiciye kırsalda bir hareket başlattık. Biz göreve geldiğimizde 3-4 olan kooperatif sayısı 17’ye ulaştı. Kahramankazan’da, Çubuk’ta, Haymana’da, Kızılcahamam’da, Şereflikoçhisar’da bulunan kooperatif ve birliklerde 871 kişi yerelde istihdam ediliyor ve Başkent Marketlere ürün üretiyor. 13 ayda yerel üreticiye 42 milyon TL ödeme yaptık. Başkent Marketlerde 766 kalem ürünümüz oldu. 6 adet Başkent Market, 5 adet fabrika satış mağazası, 2 adet Başkent Büfe, 417 adet Halk Ekmek Büfesi vatandaşlarımıza kaliteli, birinci sınıf ürünlerle daha fazla Ankaralıya hizmet vermeyi amaçlıyor. Hedefimiz 6 milyon Ankaralıya kaliteli hizmet vermek, kırsal kesimi kalkındırmak, yerelde istihdam sağlamak.”

SOSYAL YARDIM ALAN AİLELERE YÜZDE 5 İNDİRİM

Velioğlu, sosyal yardım alan Başkent Kart kullanıcılarına ise bir müjde vererek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mansur Yavaş, Başkentlilere bir müjde vermemizi istedi. Sosyal yardım alan Başkent Kart kullanıcısı vatandaşlarımıza Başkent Marketlerde yüzde 5 indirim sağlıyoruz” dedi.

Başkent Marketten alışveriş yapan vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

- Şükran Ayaz (Batıkent Kentkoop Mahalle Muhtarı): “Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden çok memnunuz. Vatandaşa direkt kooperatiflerden halka hizmet sunuldu. Uygun fiyatlı doğal ürünler. Sütü, eriştesi, eti her çeşit ürün bulunuyor. Buradan Mansur Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık, geldiği günden beri büyük mücadeleler veriyor ve çok güzel işler yapıyor. Kentkoop Mahallesi’nin kalbi burası oldu.”

-Tülay Günaydın: “Her şey çok doğal ve taze. Çalışanlar da çok ilgili. Biz çok memnunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-Gülay Kopse: “Kahvaltı için çocuklarımı getirdim. Her sabah fırından çıkan taze ürünleri alıyoruz. İhtiyacımız olduğunda da diğer gıdaları alıyoruz. Çok memnunuz. Çok beğeniyoruz.”

-Zeynep Kahraman: “Vatandaşlarımız için Başkent Market çok güzel ve uygun. Biz alışverişlerimizi sürekli buradan yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz.”

-Özlem Kahraman: “Ben çok mutluyum. Bunu düşünenleri de tebrik ediyorum. İki tane çocuğum var. Buradaki doğal ürünlerden alıyorum onlara. Cennet gibi bir yer. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim.”

-Behiye Aksoyoğlu: “Fiyatlar çok uygun, ürünler çok taze ve doğal. O yüzden alışveriş için Başkent Marketi tercih ediyorum. Çok teşekkür ederim.”