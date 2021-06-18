Altında 15 ayın en kötü haftası

Altın, güçlenen dolar ile birlikte bu haftayı neredeyse yüzde 5'e yakın düşüşle kapatmaya doğru ilerliyor.

Altın, Fed’in şahin tutumuyla beraber güçlenen dolar sonrasında son 15 aydaki en kötü haftalık performansına doğru ilerliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’nin 8,70’i görmesiyle 500 TL sınırında tutundu.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın çarşamba günü gerçekleştirilen basın toplantısında, finans piyasalarını ve ekonomiyi desteklemek için kullanılan varlık alım programıyla ilgili tartışmaların başlayabileceğini söylemesi altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi perşembe günü yüzde 1,59’a kadar tırmandıktan sonra yüzde 1,51’e geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise 1.124 seviyesinden 1.140’a fırladıktan sonra yatay bir seyir izliyor.

Altının şu an için düşüş eğiliminde olduğunu ama uzun vadeli fırsatların alıcıları çekebileceğini belirten Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, “altında uzun vadeli pozisyonlar 1.750 dolar seviyesine yaklaşmaya başladı ama bazıları 1.675 dolar seviyesine gözlerini dikmiş olabilir” dedi.

Ons altın fiyatı

Seneye 1.900 dolar civarında başlayan ons altın, son 40 yıldaki en köyü ilk çeyrek performanslarından birini gerçekleştirerek Mart ayında 1.683 dolara kadar gerilemişti. Ons altın, Nisan ve Mayıs ayını yükselişle tamamlayarak 1.900 dolara kadar çıktıktan sonra Haziran başından bu yana yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 1.785 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber Haziran başında tüm zamanların zirvesi olan 534 TL’ye yakın bir seviyede bulunan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’nin hafta başından bu yana neredeyse yüzde 4 yükselmesiyle 500 TL sınırında tutundu.