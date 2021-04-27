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Altında 'Fed' sakinliği

Altın fiyatları, Fed toplantısı öncesinde yatay bir seyir izlerken, gram altın küresel altın fiyatlarındaki durgunlukla dolar/TL'deki düşüşü takip etti
Altında 'Fed' sakinliği

Altın, iki gün sürecek Fed toplantısı ve ABD ekonomik verileri öncesi yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle birlikte Dolar/TL ’deki düşüşü takip etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü toplantı sonrasında gerçekleştireceği bir konuşmada ABD’deki faiz oranlarına ilişkin en son değerlendirmesini paylaşacak. Powell ve merkez bankası üyeleri, yatırımcılara enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin bankanın dilinde bir değişiklik olmayacağını söylemişti.

Altının Fed toplantısı öncesi konsolide olmasını bekleyen ama kazançların büyük ihtimalle artan Hazine tahvili faizlerinden dolayı sınırlı kalacağını belirten Philip Futures Kıdemli Emtia Stratejisti Avtar Sandu, Powell’ın yatırımcı sorularını nasıl cevaplayacağını yakından takip edeceklerini belirtti.

ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,57 seviyesinde bulunurken Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

Ons altın fiyatı

Geçen haftayı az da olsa yükselişle kapatan ons altın, art arda üçüncü haftayı da kazançla geçmiş oldu. Ons altın yılın ilk üç ayını kayıpla kapatmasına rağmen Nisan başından bu yana yükselişte.

Haftaya 1.775 dolar civarında başlayan ons altın, Fed toplantısı öncesinde dar bir fiyat aralığında sakin bir seyir izliyor. Ons altın salı günü 1.780 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Geçen haftaya 461 TL civarında başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte haftayı 480 TL civarında kapatmıştı. Gram altın, yeni haftaya bu yılın zirvelerine yakın bir seviyede 482 TL civarında başladıktan sonra dolar/TL’deki düşüşü takip ederek 474 TL’ye geriledi.

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